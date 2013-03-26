وفاة الفقيه الدستوري عاطف البنا بعد رحلة مع المرض

توفّي الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، الثلاثاء، بمستشفى الشروق بالمهندسين، بعد رحلة مع المرض استمرت 3 أشهر.

وكان البنا قد أصيب بأزمة صحية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي أثناء أدائه عمرة المولد النبوي في المملكة العربية السعودية نُقل على إثرها إلى مستشفى بمدينة جدة، وأجرى عملية قلب مفتوح، ومكث بالمستشفى طوال الشهرين الماضيين، حتى تم نقله الأسبوع الماضي إلى مستشفى الشروق بالمهندسين، قبل أن توافيه المنية اليوم.

ووفق صحيفة "المصري اليوم" ستشيع جنازة البنا من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بناءً على طلب تلامذته، باعتباره أحد أهم الأساتذة بالكلية.

يُذكر أن الدكتور عاطف البنا فقيه دستوري وأستاذ للقانون الدستوري بجامعة القاهرة، كما كان عضواً بالهيئة العليا لحزب الوفد، وعضواً بلجنة تعديل الدستور المصري في 2011.