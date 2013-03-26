وفد التيار الشعبي برئاسة صباحي يصل إلى تونس

وصل إلى العاصمة التونسية، ظهر الثلاثاء، وفد التيار الشعبي المصري الذي يترأسه حمدين صباحي، مؤسس التيار للمشاركة، في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بتونس.

وكان الوفد الذي يضم كمال أبوعيطة القيادي العمالي البارز، والدكتورة ماجدة غنيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي، والصحافي عماد حمدي عضو المركز الإعلامي للتيار، غادر فجر الثلاثاء على أن يعود مساء الجمعة.

ومن المقرر أن يلقى صباحي كلمة وفد التيار الشعبي في إطار فعاليات المنتدى وجلساته، التي يشارك فيها عدد كبير من الشخصيات والقوى السياسية من دول مختلفة، كما يشارك فيه عدد من شباب الثورة المصرية، من بينهم الناشط السياسي خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي.

وعلى هامش المنتدى يلتقي حمدين صباحي بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي الخميس القادم، كما يلتقي وفد التيار الشعبي بالعديد من الأحزاب التونسية ويزور أسرة وضريح المناضل الشهيد شكري بلعيد.