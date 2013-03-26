مصر.. "الشورى" يناقش مشروع قانون حق التظاهر السلمي

يناقش مجلس الشورى المصري، الثلاثاء، مشروع قانون حق التظاهر السلمى من حيث المبدأ.

وكان الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، قد أكد في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" أنه بعد مناقشة المشروع من حيث المبدأ سيعود إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير عنه ثم يعرض على المجلس لمناقشته مادةً مادةً.

وأشار الكومي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع"، إلى أن المشروع سيطرح للحوار المجتمعي وعلى المتخصصين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني قبل إقراره، موضحاً أن اللجنة مستمرة في مناقشة المشروع الأربعاء والخميس حتى يخرج بأفضل صورة.