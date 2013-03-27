أبو العلا ماضي: المخابرات أنشأت تنظيماً من 300 ألف "بلطجي"

أعلن رئيس حزب "الوسط" المصري أبو العلا ماضي أن الرئيس محمد مرسي أبلغه أن المخابرات العامة أنشأت منذ عدة سنوات تنظيماً مكوناً من 300 ألف عنصر ممن يعرفون بالبلطجية، بينهم 80 ألفاً في القاهرة وحدها.

وأشار ماضي إلى أن التنظيم هذا ظهر فى الاشتباكات التى دارت بمحيط قصر الاتحادية وبحوزته الأسلحة البيضاء والنارية.

أضاف ماضي أنه قد تم تسليم هذا التنظيم إلى المباحث الجنائية، ومن بعدها إلى أمن الدولة، وفى السنوات السبع الأخيرة قبل اندلاع أحداث الثورة كان يتبع هذا التنظيم لمباحث أمن الدولة.

وأكد ماضي أن هذه الأرقام حقيقية وأنه يحفظها لأنها صادرة من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن من يقوم بتحريك هذا التنظيم معروف، وأن حجم الأخطار ضخم جداً.