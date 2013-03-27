إحباط محاولة جديدة لقطع كابل خدمة الإنترنت بالبحر المتوسط

أكد مصدر عسكري مسؤول، أن القوات البحرية المصرية أحبطت اليوم، محاولة أخرى جديدة لقطع كابل خدمة الإنترنت بالبحر المتوسط، بحسب ما ذكرت "الدستور" المصرية.

حيث نجحت القوات البحرية في القبض على 3 من الجناة، كانوا يرتدون بدل الغطس على متن قارب صيد قبالة منطقة الشاطبي بالإسكندرية.

وقال المصدر إنه تمت إحالة المتهمين لجهات التحقيق المختصة لمعرفة المحرضين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أنه في وقت سابق، صرح متحدث رسمي باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بأن كابلاً بحرياً تعرّض لقطع قرب مدينة الإسكندرية الساحلية، ما تسبب في إضعاف خدمة الإنترنت.