الصحف المصرية تتابع الأزمة الداخلية وتجاوزات "الإخوان"

تناولت الصحف المصرية اليوم الأربعاء العديد من المواضيع الداخلية والدولية، مركزة اهتمامها على الاتهامات التي توجهها المعارضة "للإخوان" حول التجاوزات التي تقوم بها الجماعة.

فنشرت صحيفة "الوطن" عدداً من العناوين الهامة، من بينها "مصر ترد على أصبع مرسي"، "ما بنتهددش

نشطاء يتظاهرون بالأخذية"، و"حماة الثورة: سنعتقل المرشد"، و"الإفراج عن عبد الفتاح بعد رفضه الإجابة في التحقيقات"، "الصفقة: تسليم قذاف الدم وثلاثة عشر من رموز القذافي مقابل أربعة مليارات دولار"، "الإسكندرية بلا خبز غداً"، "المخابز في إضراب مفتوح".

أما صحيفة "اليوم السابع"، فقد حملت عناوين بارزة، منها: "تعليمات بإبقاء جهاز الأمن الوطني بعيداً عن الأضواء"، "تقارير مباشرة للرئيس"، "مرسي يحكم مصر سراً"، "أبو العلا ماضي: مرسي أخبرني أن المخابرات كونت تنظيماً سرياً يضم ثلائمئة ألف بلطجي"، "نقص السولار يهدد محاصيل القمح والأرز والقطن والذرة".

أما صحيفة "التحرير"، فعنونت تقول "اعتداء الإخوان على بيوت الله أمام مسجد بلال في المقطم: الإخوان اقتحموا المسجد والجماعة احتلت ستة مساجد يوم الاشتباكات"، "فضيحة: القاضي الذي استدعى النشطاء عضو بقضاة من أجل مصر الإخوانية"، "النائب العام تجاهل بلاغات تتهم الإخوان بالاعتداء على الصحافيين"، و"تعذيب مواطنين في الاتحادية".

وفي الشروق نقرأ: "القمة العربية تدعم مصر وإنقاذ سوريا"، "الجيش يجدد استعداده للنزول إلى الشارع لمنع انهيار الدولة"، "عالم آثار إسرائيلي: بنو إسرائيل لم يغادروا مصر ولم يبنوا الاهرامات".

وجاءت أبرز عناوين صحيفة "الوفد" تحت كلمة "المؤامرة"، "طبخ ضبط وإحضار النشطاء في مكتب الإرشاد، وأمريكا تفضح خطة الجماعة"، "لوأد حرية الصحافة"، "الإنقاذ: السلطة أشعلت نار الفتنة بإسقاط دولة القانون"، "حماس تتوسل لوقف هدم الأنفاق وتعد بكشف غموض مذبحة رفح والجيش يصر على الإزالة".