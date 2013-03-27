حالة اكتئاب قومي

وصف الدكتور أحمد عكاشة وهو أحد علماء الطب النفسي البارزين ما يعانيه الشعب المصري‏,‏

حاليا, بأنه حالة اكتئاب نفسي قومي.

والحق أن للوصف أساسا من الحقيقة التي نلمسها في الواقع, فقد مضي منذ أشهر غير قليلة التفاؤل الوطني العام بسقوط مبارك وبداية عهد جديد واعد, وأفضت انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلي تولي رئيس لم يحقق شيئا مما وعد, فتزايدت معدلات البطالة وأزمات الخبز والوقود, وتزايدت الأسعار علي نحو لا ضابط له, وأصبح الاقتصاد القومي في حالة انهيار, وتتزايد معدلات الدين العام, مقابل تقلص الدخل القومي نتيجة استمرار الاحتجاجات في الشارع المصري. وفي الوقت نفسه تزايدت معدلات العنف والخروج علي القانون, فضلا عن تكاثر التشكيلات العصابية التي نسمع عنها في نشرات الأخبار مقترنة بحوادث الاختطاف, والتحرش بالنساء الذي وصفه البعض بأنه أصبح ممنهجا. وقد شعر بعض حلفاء الحزب الحاكم بالقوة إلي حد محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي, تصعيدا لموجة وأد الحريات وحرية التعبير, وذلك دون تدخل حاسم من أجهزة الدولة التي يفترض بها حماية القانون وسيادته.

لقد أعلن الرئيس محمد مرسي عن مجموعة كبيرة من الوعود التي سرعان ما تبخرت واحدة إثر الأخري, وكان علي رأس هذه الوعود احترام الدستور والقانون بما يؤكد الائتلاف الوطني والتعاون مع كل القوي الوطنية, وهو ما كان يعنيه شعار المشاركة لا المغالبة, وكون الرئيس رئيسا للشعب, يقف من جميع القوي الوطنية موقف المساواة دون تمييز ولا محاباة لفصيل علي فصيل. وكان وعد الشفافية الملازمة للديمقراطية الحقيقية التي لا تعرف التمييز مرتبطا ببقية الوعود. ولكن مع مرور الأشهر, وتتابع الإحباطات من الوعود والعهود التي نقضت, وانتقالنا من أزمة إلي أزمة, أصبح واضحا للقوي الوطنية أنها تواجه عهدا من المغالبة لا المشاركة, وأن الرئيس أقرب إلي حزبه من بقية القوي الوطنية الأخري. وبدأ الانقسام يحل محل الوئام, والصدام ينفي آمال الائتلاف. وكان من الطبيعي أن تتواصل الاحتجاجات وتتتابع المظاهرات, وتتصاعد المطالب الفئوية, ولا يتوقف مسيل الدم علي أرض الوطن الذي ظن أبناؤه أن فجرا جديدا قد أشرق, وعهدا جديدا قد بزغ, وتحولت أحلام الثورة إلي كوابيس تنطوي علامتها علي كل ما يخيف, خصوصا بعد أن انفرد الرئيس بالهيمنة علي السلطتين التنفيذية والتشريعية, بعد حل مجلس الشعب في الرابع عشر من يونيو.2012 وكان من نتاج هذا الانفراد إصدار الرئيس إعلانه الدستوري الذي انفجر كالقنبلة في الثاني والعشرين من نوفمبر, بعد أشهر معدودة من حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية التي ناصبتها العداء القوي الحاكمة من الإخوان بالدرجة الأولي والسلفيين بالدرجة الثانية.

وكان العنف هو النتيجة الأولي التي ترتبت علي ما حدث, فالشعب الذي حلم بتحقيق العدل وجد اختفاء العدل, وتحولت كل الأحلام إلي كوابيس, فلا رغيف متاح, ولا وقود ميسور, ولا سقف لمن لا سقف له. والتعليم علي ما هو عليه, وساكنو العشوائيات تزايدت معاناتهم, ولم يبق أمام المحرومين سوي الانفجار الذي تتزايد معدلاته يوما بعد يوم, وأمامي دراسة حقوقية نشرتها صحيفة الوفد تتحدث عن تزايد الاحتجاجات والاعتصامات لإسقاط النظام(2013/2/20) وأن ألفا وخمسمائة وأربعة وستين(1564) احتجاجا لأربع وثلاثين فئة اجتماعية, طالبت برحيل الرئيس في شهر يناير من هذا العام(2013). وفي موازاة ذلك, يزداد الإخوان أخونة للدولة وتمكينا لهم بالسيطرة علي مناصبها, فيعلن الدكتور ثروت جودة وكيل المخابرات السابق أن الجماعة وضعت ثلاثة عشر ألف إخواني في كوادر الدولة( المصري اليوم2013/2/2). وقد سبق للمصري أن نشرت أسماء رجال المرشد في مفاصل الدولة العميقة( المصري اليوم2013/2/15). وقد فعلت جريدة الوطن الأمر نفسه. ولم يعد خافيا علي أحد أن الإخوان تناسوا كل ما قالوه عن المشاركة التي تحولت إلي مغالبة وسيطرة متزايدة علي كل مقدرات الدولة لتصبح مصر دولة إخوانية بكل معني الكلمة. والنتيجة تجاهل أصوات القوي الوطنية, وذلك إلي الدرجة التي دفعت أقرب الحلفاء- حزب النور- إلي الاحتجاج العلني علي الأخونة التي لا تتوقف, وإنما تتزايد يوما بعد يوم, الأمر الذي يؤدي إلي المزيد من الانقسام.

ورأيي أن رئاسة مرسي لم تقنع الكثيرين, وأنا واحد منهم, بأنها حريصة علي إقامة حكم ديمقراطي سليم, يقوم علي المشاركة لا المغالبة, وقد أدت هذه النزعة إلي انقسام القوي الوطنية, في موازاة ارتفاع العنف الذي اقترن أخيرا بالعصيان المدني في عدد لا يستهان به من المدن المصرية. وقد صحب ذلك إعلان رغبة عدد لا يستهان به من المواطنين في عودة الجيش إلي الإمساك بزمام السلطة مرة أخري. وهو موقف أشبه بمن يستجير من الرمضاء بالنار, وأتصور أنه إذا كانت ممارسة الديمقراطية صعبة علي من يتعودها تماما من القوي المدنية, فإن الوضع يكون أصعب في حالة الإسلام السياسي, ابتداء من الإخوان المسلمين الذين يؤمنون بالسمع والطاعة, ولا يزالون يحلمون بالخلافة, وانتهاء بالسلفية التي تشاركهم الحلم نفسه, ويضيفون إليه تصور كل فرقة منهم أنها الفرقة الناجية, وغيرهم من الفرق ضالة مضلة, استنادا إلي الحديث:... لتفترقن أمتي علي ثلاث وسبعين فرقة, فواحدة في الجنة, وثنتين وسبعين في النار. قيل: يا رسول الله: من هم؟ قال الجماعة.

والحق أن تسييس الدين هو عائق من أهم العوائق التي تقف أمام الديمقراطية, وقد ابتلينا بداء أناس يعتقدون أنهم وحدهم الفرقة الناجية, وأن المختلف معهم أو عنهم علي ضلالة, ومن ثم فتهمة الكفر جاهزة لكي تنصب عليه رغم الحديث النبوي الشريف عن أن من كفر مسلما فقد باء بها. ورغم ذلك تستخدم بعض طوائف الإسلام السياسي سلاح التكفير لإرهاب الخصوم, وعادة ما يلقون بعض النجاح, خصوصا في بلد نسبة الأمية فيه تكاد تشمل نصف عدد السكان. وهي عائق آخر من عوائق الديمقراطية وتحدياتها, خصوصا في المجتمعات التقليدية, ذات البنية الاجتماعية البطركية التي تشيع من ثقافة التخلف ما يجعل الوعي الجمعي عاجزا عن تقبل أي تغيير إيجابي.

وأتصور أن كل هذا الذي نحن فيه لا يبعث علي التفاؤل, خصوصا بعد أن انفرد الإخوان بالحكم إلي الدرجة التي دفعت أقرب حلفائهم إلي الانقلاب عليهم, في موازاة تصاعد رفض القوي الوطنية الديمقراطية لتزايد أشكال استبدادهم التي فاقت ما كنا عليه أيام الحكم السابق الذي تطلعنا بعد سقوطه إلي زمن جديد تتحقق فيه لوازم شعارات ثورة يناير: عيش, حرية, عدالة اجتماعية, كرامة إنسانية, ولكننا عدنا إلي أسوأ مما كنا عليه قبل الثورة التي سرقت, والتي انتهت بنا إلي البحث عن مخرج من الهوة المخيفة التي لا نتوقف عن الانحدار فيها إلي كل ما يبعث علي الفزع, ويقرع الوعي المؤرق بالسؤال: ما العمل؟.



* نقلا عن صحيفة "الأهرام" المصرية