سفير ليبيا بالقاهرة: محاكمة قذاف الدم ستتم داخل ليبيا

قال سفير ليبيا بالقاهرة، محمد فايز جبريل، إن محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية، فى عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ستتم داخل الأراضي الليبية.

وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، مساء الثلاثاء، أنه لا صحة لما قيل بشأن محاكمة قذاف الدم بمصر، نظراً لارتكابه الجرائم التى طلب من أجلها فى ليبيا، ودائماً ما يخضع المجرم للمحاكمة فى المكان الذى أجرم فيه وليس مكاناً آخر، لذلك ليبيا هي مكان الاختصاص وليس مكاناً آخر.

في نفس السياق، تعتزم النيابة العامة فى ليبيا، التقدم بطلب إلى السلطات القضائية المصرية، للتحفظ بشكل فوري على جميع الأموال المسجلة باسم قذاف الدم، تمهيدا لعودتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام الليبي، طه بعرة، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصري بهذا الشأن، مشيراً إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة قذاف الدم، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وأوضح المتحدث أن مكتب النائب العام الليبي كان قد شكل لجنة لتتبع الأموال المسروقة والمنهوبة سواء من قبل قذاف الدم أو غيره من عناصر النظام السابق، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من حجز مبالغ مالية وعقارات ومنقولات واستعادت البعض منها.

وأكد المتحدث أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المطلوبين من عناصر النظام السابق، يعد مؤشراً إيجابياً على التعاون القضائي والثقة المتبادلة بين البلدين.