قطع في كابل بحري يُضعف خدمة الإنترنت في مصر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، الأربعاء، إن كابلاً بحرياً تعرّض لقطع قرب مدينة الإسكندرية الساحلية ما تسبب في إضعاف خدمة الإنترنت.

وقال أحمد عطا لوكالة "رويترز": "نقوم بتحميل الخدمة على كابل احتياطي ليتوقف التأثير السلبي على سرعة الإنترنت".

وأضاف "نتوقع إصلاح الكابل في الأسبوع الثالث من أبريل/نيسان المقبل، ولم تعرف حتى الآن أسباب القطع".

وقال مشتركون في الخدمة إن التأثير السلبي تراوح بين القطع والبطء في الساعات الأولى من النهار، وإن الخدمة عادت لسرعتها المعتادة بعد الظهر.

