وكيل نقابة الصحافيين جمال فهمي: منصب النائب العام شاغر

في برنامج "الحدث المصري" مع محمود الورواري، الذي يعرض على شاشة "العربية"، قال وكيل نقابة الصحافيين، جمال فهمي، إن "هناك تغيراً في موقفه بالفعل، ولكن موقفه من النائب العام لم يتغير، ولا توجد أي شرعية له في منصبه، بل ونعتبر أن المنصب شاغر".

وأضاف أنه كان سيذهب ليمثل أمام نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم ضده من الرئيس محمد مرسي على أوراق رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن موضوع اتهامه كان حديثه على شاشة "العربية" ولها كل التقدير، مؤكداً أن الشرف للصحافيين والسياسيين والمثقفين الذين يتم ملاحقتهم لإرهابهم من السلطة الحالية.

وقال إن الشعب المصري أصبح بأكمله مهدداً، وهو ما قاله الرئيس مرسي بالتضحية بأعداد من الشعب المصري من أجل أن يستمر الباقون، وهم جماعة الإخوان المسلمين بالطبع، مضيفاً أن تهديد حرية الصحافة والإعلام غير مقبول، وما تم اتهامه به هو حديثه عن قتل الشهيد الصحافي الحسيني أبو ضيف متعمداً.

وأشار إلى أن التدخل السافر من النائب العام في عمل النيابة العامة غير مقبول، وأصاب موقع رئاسة جهاز النيابة العامة بعوار شديد، وهو ما أدى إلى تغيير الموقف بعد ضبط وإحضار النشطاء السياسيين في أحداث المقطم، مؤكداً أن توجهه إلى النيابة كان من أجل عرض وجهة نظره برفض النائب العام، ورفض استخدام رئيس الجمهورية النائب العام في الانتقام من معارضيه.

وأشار إلى أن استخدام الرئيس لإدارة الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية التي يدفع مرتبتها الشعب المصري يجب ألا يتم استخدامها لقمع المعارضين للرئيس، وهو ما لم يفعله حسني مبارك نفسه.

وطالب الجميع بعدم التعامل مع النيابة العامة في ظل وجود النائب العام الحالي الذي يعمل بتوجيهات من الرئيس، مشيراً إلى أن هناك بلاغات تم تقديمها منذ أربعة أشهر ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

وأوضح أن المتحدث باسم النائب العام أكد أن النشطاء المطلوبين هم أول دفعة من المطلوبين للتحقيق معهم من النشطاء والسياسيين والإعلاميين، مؤكداً أن كل الجرائم التي تم تقديمها كانت موثقة بالاسم والصورة ولم يكن منها أي بلاغات غير موثقة، مشيراً إلى أن هناك بلاغات بحرق صحيفتي "الوفد" و"الوطن"، والاعتداء على الصحافيين في مختلف المواقف.

واعتبر أن ما يحدث هو اختطاف إجرامي لمؤسسات الدولة جميعها ومؤسسات العدالة بالتحديد وهو ما لم يكن يحدث من قبل في نظام مبارك، معرباً عن استغرابه أن يتم هذا بعد ثورة أزاحت نظام سيئ للوصول إلى نظام أسوأ، مع تحريض مباشر من رئيس الدولة ضد الصحافة والإعلام، وهو ما يكرس ثقافة خطيرة في الدولة.

وأكد أنه من غير الممكن أن يتم حصار مؤسسات الإعلام في الدولة والمحكمة الدستورية وغيرها من مؤسسات الدولة.