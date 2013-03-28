بكار: تصريحات "الوسط" عن المخابرات ستؤدي إلى عدم الاستقرار

استنكر نادر بكار، مساعد رئيس حزب "النور" لشؤون الإعلام، التصريحات الأخيرة للمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، عن جهاز المخابرات المصرية والتي وصفها بأنها غير المسؤولة، مؤكدا أنها تؤدي بالبلاد إلى حالة من عدم الاستقرار.

وقد أثارت تصريحات ماضي الكثير من الجدل في الأوساط السياسية المصرية، حيث جاء على لسانه أن الرئيس محمد مرسي أبلغه أن المخابرات العامة أنشأت منذ عدة سنوات تنظيماً مكوناً من 300 ألف عنصر ممن يعرفون بالبلطجية، بينهم 80 ألفاً في القاهرة وحدها، وأن ذلك التنظيم شارك في أحداث قصر الاتحادية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن بيان لبكار، صدر الأربعاء، قوله إن "جهاز المخابرات المصرية جهاز وطني نكن له كل الاحترام والتقدير"، مشيراً إلى أنه ليس من مصلحة أحد تشويهه بدون بينة أو دليل.

وأضاف: "الاعتماد على أسلوب التسريبات الصحافية أو الإصرار على معلومات غير مؤكدة تزيد من ثقافة أزمة عدم الثقة بين السلطة، وبين كل الأطراف المعنية".



