توقيف 3 غطاسين مصريين بتهمة قطع كابل بحري للإنترنت

أعلن الجيش المصري توقيف 3 غطاسين متهمين بقطع كابل بحري للإنترنت قبالة سواحل الإسكندرية شمال مصر.

وكان الغطاسون الثلاثة على متن مركب صغير عندما رصدتهم البحرية. وقد أوقفوا بعد مطاردة على إثر فرارهم، كما قال الجيش في بيان نشره على صفحة "فيسبوك" مساء أمس الأربعاء.

وأوضح الجيش أنه عثر على ثلاثة عبوات للأوكسجين في المركب، بينما ألقيت بدلات الغطس في البحر.

وذكر البيان أنه "ورد فاكس من الشركة المصرية للاتصالات إلى القوات البحرية يفيد بوجود قطع بالكابل البحري الدولي "اس ام دبليو4" على مسافة 750 متراً من نقطة الإنزال الرئيسية بالشاطئ، ما أدى إلى تأثر الخدمة الدولية وخدمات الإنترنت".

وأضاف أن "المهندسين تحركوا الى الشاطئ، حيث لاحظوا وجود مركب متوسط الحجم وبعض الغطاسين بهذه المنطقة أمام الساحل في منطقة الشاطبي".

ونُشرت على صفحة الجيش صور الرجال الثلاثة وقد وثقت أيديهم وراء ظهورهم.