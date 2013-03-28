حركة أقباط "من أجل مصر" تنضم رسمياً لجبهة الإنقاذ الوطني

أعلنت حركة أقباط "من أجل مصر" عن انضمامها رسمياً لجبهة الإنقاذ الوطني، وقد أقرت جبهة الإنقاذ بكل أعضائها الموافقة بالإجماع على انضمام الحركة لها.

وقالت الحركة في بيان أصدرته مساء اليوم: "نرى أننا في فترة حرجة تتطلب من جموع الشعب المصري الوقوف صفاً واحداً، وتجبرنا على أن نتغاضى عن أي اختلافات بيننا، وتحتم علينا التوحد لمواجهة الخطر الأعظم على مصر وأبنائها".

وتابعت الحركة: "جبهة الإنقاذ هي الممثل الأقوى للمعارضة المصرية، وإن انضمامنا لها سيزيدها شرعية، وسيزيدنا قوة، خاصة بعد استجابتها لمطالب الشباب الثوار فيما يجمع الخبرة السياسية والانطلاقة الثورية للشباب، وأيضاً لبناء ظهير مجتمعي يؤكد أهمية توحيد كلمة المعارضة للعمل على بناء مستقبل أفضل لمصر".

وأشارت الحركة إلى أن من بين أسباب انضمامها للجبهة أنها تستخدم الطرق السلمية والمشروعة في التعبير عن رأيها وتنبذ العنف بكل أشكاله.