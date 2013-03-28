قرار المحكمة بإبطال عزل النائب العام يتصدر عناوين صحف مصر

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، الخميس، بقرار محكمة الاستئناف المصرية إلغاء قرار الرئيس المصري باستبدال النائب العام، مشيرة إلى الجدل الذي خلفه القرار الرئاسي، كما توقفت هذه الصحف عند حالة التوتر التي يشهدها الشارع المصري مؤخراً.

فنشرت صحيفة "الوطن" على صدر صفحتها الأولى "دراسة أمريكية تكشف: الولايات المتحدة دعمت الإخوان لخلق بديل لتنظيم القاعدة و38 اجتماعاً جاءت بالجماعة إلى الحكم"، وتوقفت "الوطن" أيضاً عند الجدل الذي أثاره قرار الرئيس مرسي باستبدال النائب العام المصري، وحكم محكمة الاستئناف المصرية بهذا الشأن، فجاءت العناوين التالية: "مرسي: القرد مات.. والقضاء نائبك اتخلع"، "تقارير غربية: سيناء أخطر ثقب أسود في الشرق الأوسط"، و"الجيش الإسرائيلي: أرض بلا صاحب".

أما صحيفة "الأهرام" فكتبت في عنوان رئيسي: "الداخلية طهّرت التحرير والمعتصمون أعادوا إغلاقه"، "ضبط 53 متهماً وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء بعد اشتباكات مع الأمن"، و"مرسي يدعو الى زيادة الاستثمارات بين الدول الإفريقية" خلال لقائه مع رئيسي الصين وروسيا في قمة بريكس.

أما أبرز ما حملته صحيفة "الشروق" من عناوين فكان: "النائب العام باطل.. حكم قضائي لمحكمة الاستئناف يلغي قرار مرسي بتعيين طلعت عبدالله والنيابة الحكم غير قابل للتنفيذ"، "الشرطة تفتح التحرير بالقوة والمعتصمون يعيدون إغلاقه"، "المعتصمون: ملتحون رافقوا قوات الأمن خلال فتح الميدان"، "البحرية تضبط ثلاثة غواصين قطعوا الكابل البحري للإنترنت.. القطع يؤثر على نصف سعة الإنترنت في مصر والخسائر بالملايين".

وجاء في صحيفة "المصري اليوم" ما يلي: "لطمة قضائية جديدة للرئيس.. الاستئناف تبطل قرار مرسي بعزل عبدالمجيد وتلغي تعيين عبدالله نائباً عاماً"، "12 حزباً وحركة تصلي في جمعة ما بنتهددش أمام النائب العام"، "الرئاسة: تهديدات مرسي تستهدف الفلول ومسؤولي الدولة.. والإنقاذ: مستمرون في النضال ضد بلطجة الجماعة".

أما صحيفة "التحرير" فتنفرد بأول حوار مع كبير الأطباء الشرعيين السابق في أمريكا: "إحسان كميل جورجي يفتح النار على وزير العدل: لا أعلم لماذا حشر مكي نفسه في قضية الجندي وتصريحه الأحمق أظهر أن هناك خللاً في عمل الطب الشرعي"، "لمبة الجاز تعود في زمن مرسي"، "انتشار حوادث السرقة وتعطل المخابز في القليوبية ومراكز الغربية مدن أشباح في الليل"، و"شلل مروري يصيب القاهرة بسبب السولار والبنزين".