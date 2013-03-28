مسؤول ليبي يدعو مصر لمنع بث "قنوات القذافي" على نايل سات

دعا إدريس المسماري، رئيس هيئة دعم وتنشيط الصحافة الليبية، الحكومة المصرية إلى منع بث القنوات الليبية المحسوبة على نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من القمر الصناعي المصري "نايل سات".

وأضاف المسماري، في حوار مع مراسلة وكالة "الأناضول"، خلال زيارته إلى القاهرة أن "الحكومة الليبية لا تمتلك قنوات تخضع لإشرافها التام، في حين أن أتباع القذافي يملكون فضائيات تبث من خارج الفضاء الليبي، على نايل سات، وسيكون من أولويات وزارة الإعلام الحالية وضع قانون خاص بتنظيم إصدار التراخيص".

وأشار رئيس الهيئة التابعة لوزارة الإعلام الليبية إلى أن "من أهداف زيارة القاهرة الاتفاق مع مؤسسات صحافية مصرية لنشر أعمال كتاب ليبيين، للتعريف بالثقافة الليبية، إضافة إلى تدريب صحافيين ليبيين".

