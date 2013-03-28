لافروف: مرسي وبوتين بحثا إمكانية استيراد مصر للغاز الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري محمد مرسي بحثا إمكانية إمداد مصر بالغاز الطبيعي الروسي، حيث قد تصبح مصر قريباً دولة مستوردة للغاز.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، عن لافروف قوله "إن الرئيسين التقيا أمس الأربعاء على هامش قمة البريكس في جنوب إفريقيا، حيث أعرب الرئيس مرسي عن اهتمامه باستيراد الغاز الطبيعي الروسي".

واستهل بوتين اللقاء قائلاً: "إن مشاركتهما في قمة دوربان أتاحت لهما فرصة ليلتقيا ويتعارفا ويتحدثا حول التعاون المشترك"، مشيراً إلى أن الدولتين يرتبطان بعلاقات متميزة دائما ونكن مشاعر خاصة تجاه الشعب المصري دائما.

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الوزير المفوض عمر عامر بأن الرئيس مرسي ناقش مع بوتين سبل جذب المزيد من السياحة الروسية إلى مصر.

وأضاف أن المحادثات تناولت أيضاً القضايا الإقليمية التي تشغل الطرفين، وفي مقدمتها الأزمة السورية, حيث استعرضا آخر تطوراتها كما تطرقت المحادثات للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن قنوات الاتصال بين القاهرة وموسكو قائمة ومستمرة ولم تنقطع.

