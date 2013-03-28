مصر.. إصابة العشرات بعد اقتحام "التحرير" وإحراق الخيام

أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة بأن العشرات أصيبوا في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية بعد اقتحام مجهولين للميدان فجراً وإحراق خيام المعتصمين.

وبحسب مراسل قناة "العربية"، أحمد عثمان، تم اقتحام الميدان في حوالي الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة (02:00 غرينتش) من قبل مجهولين على دراجات بخارية، حيث قاموا بمهاجمة المعتصمين وحرق الخيام خلال دقائق، ما خلق حالة من الذعر لدى المعتصمين وسكان المنطقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الميدان.

هذا واتهم المعتصمون المتواجدون بميدان التحرير وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بالدفع بمجموعة من البلطجية إلى الميدان في محاولة منهم لفضّ الميدان وإخلائه من المعتصمين وإشعال النيران بالخيام.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المعتصمين قولهم إنهم شاهدوا عدداً من أمناء الشرطة وسط البلطجية أثناء اقتحامهم للميدان وإلقاء زجاجات المولوتوف، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية تحاول إخلاء الميدان بطريقة غير مباشرة وذلك بالدفع بعناصرها المدنية وبمجموعة البلطجية لإثارة الذعر والفزع وسط المعتصمين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية أحمد، إحدى الطبيبات المشرفات على المستشفى الميداني، إن أكثر من 30 بلطجياً مستقلين سيارة نقل و"موتوسيكلات" قاموا بإشعال النيران بالخيام ولاحقوا المعتصمين بالأسلحة البيضاء وإطلاق النيران عليهم.