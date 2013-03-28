"قضايا الدولة" تدرس الطعن على قرار عزل النائب العام

أكد مصدر قضائي بـ"هيئة قضايا الدولة" أن الهيئة سوف تدرس الحكم الصادر الأربعاء من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بشأن بطلان قرار عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، أوضح المصدر أن الحكم لم يصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة، وبمجرد وروده سوف يقوم عدد من مستشاري الهيئة بدراسة الحكم وحيثياته، وعليه سيتم تحديد ما إذا كان الحكم يشوبه عوار، ويمكن الطعن عليه من عدمه.

وأضاف المصدر أن الطعن على ذلك الحكم، سيتم نظره أيضا بدائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.



