إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم قطارين بسيارة في الإسماعيلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات بالغة إثر اصطدام السيارة التي كانوا يستقلونها بقطارين، الأول قادم من الإسماعيلية إلى الزقازيق، والآخر متجه من القاهرة إلى الإسماعيلية عند مزلقان القصاصين.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" أدى الاصطدام إلى انشطار السيارة نصفين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي ومستشفى التل الكبير وإبلاغ النيابة.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد عيد، إخطاراً من مباحث التل الكبير يفيد بإصابة خمسة مواطنين في اصطدام قطاري الإسماعيلية الزقازيق والقاهرة الإسماعيلية بسيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير والقصاصين للعلاج، وانتقلت قوة من المباحث لموقع الحادث، حيث تبين أن المزلقان كان مفتوحاً أثناء عبور السيارة، التي كانت قادمة من أبو كبير شرقية إلى القصاصين، ولم ينتبه السائق إلى قدوم القطارين، الأمر الذي أدى إلى الحادث، وما زالت تحقيقات النيابة مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة والتعرف إلى هوية المصابين وحالتهم الصحية.