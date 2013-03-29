الجيش يرفع درجة الاستعداد بمجرى القناة تحسباً للمظاهرات

رفعت قوات الجيش الثالث المصري درجة الاستعداد، مساء الخميس، وستستمر حتى صباح السبت، بالمجرى الملاحي لقناة السويس، ونفق الشهيد أحمد حمدي، استعداداً لمظاهرات الجمعة، حسبما نسبته صحيفة "اليوم السابع" لمصدر عسكري.

وأوضح المصدر أن هناك تأميناً كاملاً لكافة المنشآت الحيوية والخاصة والمباني الحكومية من أي عمليات تخريب، موضحاً أن التعليمات لدى الجميع بمنع أي عبث أو تعد على ممتلكات عامة أو خاصة.

وأضاف أن هناك تأميناً كاملاً للطرق الصحراوية وحدود محافظة السويس من اتجاه القاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر، فضلاً عن تأمين القرى السياحية بالعين السخنة وبطول شاطئ خليج السويس.

على جانب آخر، رفعت مديرية الصحة بالسويس درجة الاستعداد بكافة مستشفيات السويس وحالة الطوارئ بالمستشفى العام، تحسباً لاندلاع مظاهرات بالمحافظة.