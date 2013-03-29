الشرطة تطلق الغاز لتفريق تظاهرة أمام منزل وزير الداخلية

فضت قوات الأمن بالقوة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، مظاهرة مفاجئة نظمها العشرات من أعضاء حركة "شباب 6 أبريل"، أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأطلقت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز وطلقات الخرطوش على المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام منزل الوزير، مرددين شعارات تندد بقمع وزارة الداخلية للثوار وتطالب بإعادة هيكلتها، ورفعوا "ملابس داخلية"، وأعلنت الحركة القبض على عدد من أعضائها، بحسب ما نشرت صحيفة "المصري اليوم".

هذا.. وتداول بعض النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لشباب الحركة وهم يحاصرون منزل الوزير، رافعين لافتات وأعلام حركة "6 أبريل" وصورة الشهيد جيكا، كما قاموا بترديد هتافات تندد بالنظام الحالي وتدعو للثأر من أجل شهداء 25 يناير.