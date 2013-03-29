إلقاء قنابل مولوتوف على أفراد الأمن أمام حزب الإخوان بالشرقية

تعرض عدد من ضباط وأفراد الأمن المركزي أمام مقر حزب "الحرية والعدالة" بمدينة الزقازيق، لإلقاء الحجارة والمولوتوف عليهم، عصر اليوم الجمعة، بواسطة بعض البلطجية، وصل عددهم إلى 80 شخصاً، فيما لم يتم القبض على أحد منهم.

وبحسب "بوابة الأهرام" أكد مصدر أمني، أن الشرطة لم تتمكن من القبض على أي من العناصر المشاغبة، ولكنهم فروا هاربين، بعد أن أعلنت القوة الأمنية استنفارها والتعامل معهم.

كما أعلن المصدر نفسه أن هناك تشديدات أمنية أمام منزل الرئيس بالزقازيق، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحدثت، فيما يشهد محيط الديوان العام حالة من الهدوء الحذر وسط استعداد أمني مكثف.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطاراً من مدير البحث الجنائي يفيد بقيام نحو 80 شخصاً بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوة الموجودة أمام مقر "الحرية والعدالة".