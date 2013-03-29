متظاهرو دار القضاء يطالبون بإحضار النائب العام

علّق متظاهرون أعلى مبنى دار القضاء العالي، الجمعة، لافتات مكتوباً عليها "الشعب يأمر بضبط وإحضار النائب العام"، بدلاً من لافتة "محكمة النقض". جاء ذلك ضمن مظاهرات جمعة "مبنتهددش"، التي دعا لها عدد من الأحزاب والحركات الثورية.



وقام متظاهرون، بحسب بوابة الأهرام، بوضع سلاسل حديدية على الباب الرئيسي لدار القضاء العالي، وسط هتافات برحيل النظام والنائب العام، من بينها: "نائب خاص يا نائب خاص.. النهاردة يوم الخلاص"، "إنزل ما تخفشي.. قول للإخوان تمشي"، "ضحكوا علينا باسم الدين.. الإخوان المجرمين".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" في القاهرة، بوقوع مناوشات بين المحتجين على بقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ومتظاهرين مؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك أمام دار القضاء العالي، كما أفاد بأن قوات الأمن أغلقت مدخل دار القضاء، قبيل وفود المتظاهرين.

وأشار مراسل "العربية" إلى وجود 4 سيارات إسعاف وعناصر من رجال الشرطة داخل دار القضاء، وفي المناطق المحيطة بها.

وبحسب بوابة "الأهرام" فقد ردد المتظاهرون هتافات، من بينها "أنا مش كافر أنا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد"، "اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني مش سلفي ولا إخواني".. "خيرت شاطر حلق حوش مشروع نهضة طلع فنكوش".

فيما رفعوا لافتات مكتوباً عليها "النظام خائن.. يسقط الخائن.. تحيا مصر".. "الإخوان احتلال دمار خراب"، بالإضافة إلى لافتات صغيرة مدون عليها كلمة ارحل.

كما رفعوا لافتات حركة كفاية، وطالب المتظاهرون النائب العام الحالي بإصدار أمر ضبط وإحضار حازم صلاح أبو إسماعيل وقالوا "نائب عام يا نائب عام حازم وخيرت دفعوا كام".

وكان عدد من المتظاهرين مروا منذ قليل أمام دار القضاء العالي رافعين صوراً للرئيس السابق محمد حسني مبارك، مكتوباً عليها "ولا يوم من أيامك"، ولكنهم لم ينضموا لتظاهرة دار القضاء العالي.