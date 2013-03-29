دروس الجمعة

بعد يوم طويل، ودماء مصرية طاهرة سالت فى حيِّنا الهادئ ـ المقطم ـ خلال الاشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى جانب، والمتظاهرين ومعهم أهالى الحى الذين تضامنوا معهم فى الجانب الآخر؛ أظن أنه آن الأوان ليراجع الجميع حساباته بناء على بعض الحقائق التى باتت واضحة، ولا تقبل الشك، لنرى كيف نخرج بلادنا من دوامة العنف التى توشك أن تدخل فيها، وأرجو أن نعى دروس ما حدث قبل أن يفوت أوان إدراك ما فات، واسمحوا لى أن أحاول توضيح بعض هذه الحقائق:

أولاً: جمعية الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مجرد مظلتين قانونيتين لجماعة غير شرعية حاكمة هى جماعة الإخوان المسلمين، وكان يوم الجمعة الماضى كاشفًا لذلك بجلاء، حيث إن جمعية الإخوان المسلمين تأسست بمائة عضو مؤسس، بينما تم حشد آلاف للاعتداء على المتظاهرين أمام المقر! وإذا أضفنا إلى ذلك أن المتحدث الرسمى باسم الإخوان المسلمين ـ التى وفقت وضعها القانونى لتصبح جمعية حسب تصريحات قادتها ـ ليس عضوًا بالجمعية؛ سنتأكد أنه لا يوجد كيان حقيقى لتلك الجمعية، بل هو أحد الأشكال القانونية التى تتستر بها جماعة غير قانونية.

ثانيًا: ظهرت أمام الجميع التشكيلات العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، واتضح استخدامها العنف فى مواجهة خصومها؛ سواء من خلال شحن السيارات المحملة بكسر الرخام إلى مقر الجماعة ليواجه بها أعضاء الجماعة المتظاهرين، أو استخدامهم الخرطوش، واقتحام عدد من مسلحى الجماعة فيلا الأستاذ عاصم البكرى ـ الكائنة بـ8 ش المقطم ـ لاستخدامها فى استهداف المتظاهرين، أو تواجد عدد من أعضاء الجماعة المسلحين قبل الاشتباكات بيوم ببعض المساجد، ومنها مساجد هانى الليثى والصفا والنصر وزمزم، وقد علق مسجد بلال بن رباح بيانا على بابه يعتذر فيه لأهالى الحى عن اقتحام مجموعة كبيرة تنتمى إلى تيارات دينية، وفق نص البيان، سيطرت تماما على المسجد ومرافقه، واستخدمت العنف فى مواجهة المتظاهرين ـ وساهم هذا التسليح الواضح من قبل الجماعة، إضافة إلى سقوط عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل السكان، ومواجهة المتظاهرين بالعنف على بعد كيلومتر تقريبًا من مقر الجماعة، فى إشعال غضب أهالى الحى الهادئ ضد جماعة الإخوان، ودخولهم طرفًا فى الاشتباكات لمساندة المتظاهرين. ثالثًا: بات واضحًا لجماعة الإخوان المسلمين أن الشعب المصرى لن يقبل أن يحكم من خلال ميليشيات، وأن استخدامهم العنف نار سوف تحرقهم قبل أن تحرق غيرهم؛ فأهالى حى المقطم الذين سكنوا الهضبة طلبًا للهدوء هم أنفسهم من تصدوا بكل قوة لهجوم أعضاء الجماعة على حيهم، بعد أن أوصل الثوار رسالتهم للجميع بأن سلمية تحركهم جاءت اختيارًا لا ضعفاً.

رابعًا: حشدت الجماعة أبناء الأقاليم البعيدة من أعضائها، موهمة إياهم بأنهم فى مهمة للدفاع عن الدين ضد أبناء وطنهم! وحرض على ذلك، علانية، عدد من قادة الجماعة، إلا أن هؤلاء القادة لم يدافعوا عن الدين ـ كما يزعمون ـ بأنفسهم ـ ولم يرسل أى منهم أبناءه للجهاد فى سبيل الله! فكان فقراء الجماعة هم الضحايا. والحقيقة أنهم ضحايا مجتمع ساهم فى تجهيلهم سنوات طويلة، فصاروا للتضليل باسم الدين، واستغلالهم لتحقيق طموحات سياسية لقياداتهم.

خامسًا: لن يولد العنف سوى العنف المضاد؛ وهو ما سيضر بالجميع، ويعوق تقدم قطار الوطن والثورة، ولا يوجد لدينا جميعا سوى خيارين: الأول هو السقوط فى دوامة من العنف المتبادل تأتى على الأخضر واليابس فى بلادنا؛ والثانى أن تكون هذه الأحداث بمثابة جرس إنذار للجميع، لينصتوا إلى صوت الثوار المنادى بإقامة دولة القانون، التى تساوى بين كل المواطنين فى الحقوق والواجبات، لا دولة الأهل والعشيرة، خاصة بعد أن صار واضحًا أن مطلب الثوار إقامة دولة القانون؛ كان دائمًا لوجه الوطن والثورة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقى.



نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"