صباحي: النائب العام الحالي لا يمثل أي معنى لاستقلال القضاء

علق حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات إقالة النائب العام السابق، بقوله إن النائب العام الحالي لا يمثل أي معنى من معاني استقلال القضاء.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن صباحي أكد خلال لقاء على التلفزيون التونسي، على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي، "إنه بالإعلان الدستوري الذي جاء به النائب العام، اغتصبت السلطة التنفيذية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، تلك القرارات التي أطلق عليها "الإعلان الدستوري"، وبالتالي فإن معركة استقلال القضاء جزء من مرحلة الحريات لإقرار دولة القانون".

والتقى وفد التيار الشعبي المصري، برئاسة حمدين صباحي، حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي، المنعقد حالياً بالعاصمة التونسية بمشاركة مئات الأحزاب والقوى السياسية من مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء، أعرب صباحي عن "تقديره الشديد لدور الاتحاد في احتضان الثورة التونسية، ودفاعه المتواصل منذ التأسيس على الحريات الفردية والعامة، وحرصه الشديد على استقلالية قراره النقابي، بعيداً عن التجاذبات السياسية، رغم الزخم الكبير الذي يشهده الاتحاد من مناضلين من حساسيات فكرية وسياسية متنوعة".