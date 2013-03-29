قضاة يطالبون الزند بـ"عمومية طارئة" لبحث عودة عبدالمجيد

طالبت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدعوة بشكل عاجل إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة سبل تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس وفق صحيفة "اليوم السابع"، أنها تلقت مئات الاتصالات والطلبات من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة تطالب بعقد جمعية عمومية، معربين عن سعادتهم بالحكم الذى صدر أمس، والسعي إلى تنفيذه بكافة السبل القانونية والمادية، مما يستلزم التشاور والتداول بين جموع القضاة وأعضاء النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب في سبيل ذلك.

من جانبه، أوضح المستشار "رواد حما"، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن اللجنة طلبت أن تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل، حتى يتم الإعداد والحشد لها جيداً.

