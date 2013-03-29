مصدر رئاسي: يتم الإعداد للطعن على بطلان تعيين النائب العام

كشف مصدر رئاسي مصري اليوم الجمعة عن أنه يتم الإعداد للطعن في حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن المصدر قوله إن "دوائر السلطة تنتظر حيثيات الحكم لإعداد مذكرة الطعن به وتقديمها إلى محكمة النقض"، موضحًا أنه من حق رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام نفسه تقديم الطعن، لكنه رجح أن تضطلع هيئة قضايا الدولة بهذه المهمة، مؤكداً "استمرار طلعت عبدالله في أداء مهام عمله كنائب عام".

وقال المصدر: "إن الحكم القضائي حسم مسألة عدم عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلى منصبه، إذ نص على بطلان تعيين عبدالله، ورفض باقي الطلبات"، مضيفًاً: "الأزمة الآن في استمرار عبدالله في منصبه، وليس في عودة عبدالمجيد التي حسمها الحكم القضائي".

وبخصوص الجدل حول نفاذ الحكم لحين صدور قرار محكمة النقض، رأى المصدر أن الحكم القضائي "غير مشمول بالنفاذ، وإذا ظهر غير ذلك في حيثياته سيتم تقديم طلب إلى محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم إلى حين حسم الطعن"، مؤكداً أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى صدور حكم محكمة النقض.

وأضاف أنه في حال ألغت محكمة النقض حكم بطلان تعيين النائب العام، وهو ما توقعه المصدر، سيستمر المستشار طلعت عبدالله في منصبه، أما في حال أيدت محكمة النقض الحكم فسيعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح ثلاثة يتم اختيار نائب عام جديد من بينهم، حسبما ينص الدستور المصري الجديد.

