مصير النائب العام وجمعة "ما بنتهددش" يتصدران الصحف المصرية

تصدر بقاء المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نائباً عاماً في مصر من عدمه عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة.

وعنونت صحيفة "التحرير" في مستهل صفحتها الأولى: "الباطل يجلس على مقعد النائب العام"، وذكرت الصحيفة على لسان قضاة ورجال قانون أن أي إجراء يتخذه النائب العام باطل، وأن وجوده أصلاً باطل وتمثيل النيابة في المحاكم باطل.

من جانبها عنونت صحيفة "الشروق": "العناد يضع مصر رهينة النائب العام"، وأشارت في هذا السياق إلى الانقسام في صلب الرئاسة والخلاف بين القضاة وتمسك الإخوان ببقاء عبدالله في منصبه في ضوء تصاعد احتجاجات المعارضة.

أما صحيفة "الحرية والعدالة" فنقلت تصريحاً للمستشار علاء مرزوق يقول إن تعيين طلعت إبراهيم قانوني، وإن حملات التحريض الإعلامية مرفوضة دينياً ومجرمة بالقانون.

أما "المصري اليوم" فكتبت بالخط العريض: "الإخوان للنائب العام: سندعمك.. والثوار: سنحاصرك".

وعلقت صحيفة "الوفد" على التجاذبات بشأن النيابة العامة بالقول: "الرئاسة تلتف على الحكم بعزل النائب العام، لكنها أطلقت في الوقت نفسه صرخة تحذير للرئيس محمد مرسي بعنوان: "ما بنتهددش"، مشيرة إلى المليونية التي ستجمع اليوم الجمعة القوى الوطنية أمام دار القضاء، رفضاً لاستهداف الثوار، على حد تعبيرها.



