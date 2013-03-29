نشطاء يدشنون جبهة وطنية لحماية الأزهر ووزارة الأوقاف

أعلن خطيب الثورة، الدكتور مظهر شاهين، عن تدشين الجبهة الوطنية لحماية اﻷزهر واﻷوقاف عقب صلاة الجمعة على سلم مسجد عمر مكرم، الذي يتولى هو إمامته، بحضور حمدي الفخراني والدكتور جمال زهران، وذلك وسط هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد"، وهتافات أخرى ضد أخونة الأزهر.

وأوضح أن الجبهة تهدف إلى حماية اﻷزهر واﻷوقاف من اﻷخونة والسيطرة على مؤسساتهما، وكذلك الحفاظ على اﻷزهر كمؤسسة وسطية مستنيرة ضد اﻷفكار المتطرفة والهدامة.

وتواجه جماعة الإخوان في مصر وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، حملة ضد أخونة الدولة من قبل بعض التيارات السياسية، وعلى رأسها حزب النور السلفي، الذي زعم امتلاكه مستندات تؤكد تعيين 13 ألفاً من جماعة الإخوان في مؤسسات الدولة المختلفة.