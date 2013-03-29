قنديل: مشكلات مصر معقدة وتراكمية ونسعى لحلها

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن مشكلات مصر معقدة وتراكمية، وأن البعض يسطح الأمور ويدعي أنه يمتلك الحل السحري، وفى هذا متاجرة بعقول البسطاء باستغلال أبواق إعلامية.

وبحسب بوابة "الأهرام" فقد قال منذ لحظة استلامنا للمهمة ونحن نعمل ونخطط وننفذ ما فيه الصالح العام.. وقد قطعنا شوطا كبيرا في حل مشكلات البوتاجاز والخبز والتوظيف والسياحة والاستثمار، وجار إنهاء مشكلات الطاقة والأمن وفرض هيبة الدولة.

وردا على سؤال عما فعلته الحكومة في إطار مبادرة "اسأل رئيس الوزراء" قال قنديل "ما قدمناه لا يواكب ما يتمناه الشعب ليس فقط لصعوبة التحديات، ولكن أيضاً حين يتم استكمال خطة الحكومة بمراحلها وبما تتضمنه من مشروعات قومية كبري سيشعر الجميع بما تحقق".



وفيما يتعلق بغياب الأمن، أوضح قنديل أنه بعد الثورة مباشرة غاب دور الأمن كاملاً، وجهاز الشرطة تم إنهاكه والتعدي على جزء كبير من أدواته.. وأنه منذ تولينا هذه المهمة بدأنا في إعادة بناء جهاز الأمن ودعمه حتى يعود تدريجيا لممارسة مهامه.

ومع تطبيق القانون واحترامنا له وعودة هيبة الدولة سوف يتحقق الأمن كاملا في ربوع مصر.

وأضاف نريد للشرطة أن تعود.. شرطة جديدة.. تحترم القانون.. لا تعمل تحت قانون الطوارئ.. وتعامل المواطن المصري بكل احترام.

