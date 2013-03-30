النيابة تأمر بإحضار باسم يوسف لازدراء الإسلام والرئيس

أمر المستشار محمد السيد خليفة بضبط وإحضار الإعلامي المصري باسم يوسف للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده، بتهمة ازدراء الإسلام وإهانة الرئيس المصري محمد مرسي. في المقابل، أكد يوسف أن قرار ضبطه وإحضاره صحيح، وأنه سوف يتوجه صباح غد الأحد، إلى مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام لبدء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

وعلق في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أمر الضبط والإحضار صحيح. سأتوجه غداً إلى مكتب النائب العام، إلا لو تفضلوا بإرسال بوكس ليأخذني اليوم ويوفر علينا المواصلات". وأضاف ممازحاً متابعيه "شقط وإحضار... يلا نحضر عيش وحلاوة"، بما معناه باللغة العامية المصرية "الخطف المباغت والسجن".



وكان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قد أسند التحقيقات في جميع البلاغات المقدمة ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، التي تتهمه بإهانة الرئيس وازدراء الإسلام، والسخرية من فريضة الصلاة، إلي المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني، لاتخاذ إجراءات الفحص والاستماع لأقوال مقدميها.

ويعكف المحامي العام علي فحص عدد من البلاغات الأخري المقدمة ضد الإعلامي كل علي حدة وتفريغ الأسطوانات المدمجة "CD" المرفقة بالشكاوي، للوقوف علي المقاطع المسجلة للحلقات موضع الشكوي، ومن ثم إعداد تقرير بمحتواها تمهيداً لاستدعاء مقدميها والاستماع لأقوالهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي قد يكون من بينها استدعاء "باسم يوسف" للتحقيق.



وكان مكتب النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، تلقى بلاغاً في بداية العام الحالي، ضد الإعلامي باسم يوسف، إلى جانب البلاغات السابقة بحقه، يتهمه أحد المحامين فيه بازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من فرائض الإسلام، خصوصا فريضة الصلاة، وإهانة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، عبر برنامجه الذي يقدمه أسبوعياً، على حد ما جاء بالبلاغ.

وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 21 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" على قناة "سي بي سي" الفضائية، يقوم بالسخرية من فريضة الصلاة، وازدراء الدين الإسلامي، وتكدير الأمن والسلم العام، وإثارة غضب المسلمين بالاستهزاء والسخرية من الصلاة، وهي فرض من فروض الإسلام، والاستهزاء بالتكبير باسم الله عز وجل، مما يهدد الأمن والسلم العام، حسب ما جاء بالبلاغ.

كما وجه مقدم البلاغ تهمة إهانة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والتطاول عليه والتقليل من شأنه في الداخل والخارج والتشكيك في أعماله، وتزوير صوره وتركيبها للسخرية منه، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه "باسم يوسف" والتحقيق معه وفقاً لقانون العقوبات، وضم الحلقتين 4 و5 من حلقات برنامجه، التي يتطاول فيها على رموز الإسلام في مصر.

