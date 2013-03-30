ترحيل 14 ناشطاً سياسياً بمصر إلى سجن برج العرب

قامت مدرعة أمن مركزي بترحيل 14 من النشطاء السياسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم مساء أمس أمام قسم شرطة سيدي جابر، ومنهم ماهينور المصري ويوسف شعبان ومحمد عز الرجال ومحمد رمضان، رئيس اللجنة القانونية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وغيرهم من أعضاء حزب الدستور، وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين. بحسب ما أوردت صحيفة "اليوم السابع".

وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين الإفراج عن المحاميتين سلوى بشر وهبة السيد من داخل سيارة الترحيلات قبل تحركها إلى سجن برج العرب.

فيما أخلت النيابة العامة بالإسكندرية سبيل 3 نشطاء بالإسكندرية، بضمان محل إقامتهم، على خلفية التحقيق معهم في اتهامهم بالضلوع في محاولة اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة فلمنج بالإسكندرية، بعدما احتجزتهم النيابة العامة للتحقيق على مدار 4 ساعات.

وطبقا لصحيفة الشروق، ترجع أحداث الواقعة عندما قام أعضاء بجماعة الإخوان بضبطهم وتسليمهم للشرطة، عقب الاشتباكات التي نشبت بين الفريقين يوم الجمعة، ويواجه النشطاء تهما بمحاولة اقتحام مقر الحزب بمنطقة فلمنج، والاشتراك في التظاهرات، وتعطيل الحركة المرورية، وتكدير الأمن العام.