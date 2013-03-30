حبس 4 من حركة 6 إبريل بأحداث محاصرة منزل وزير الداخلية

أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس 4 متهمين من حركة شباب 6 إبريل 4 أيام على ذمة التحقيق في أحداث اشتباكات محيط منزل وزير الداخلية المصرية اللواء محمد إبراهيم.

ووجه المستشار مصطفى خطاب، مدير النيابة، للمتهمين تهمة التجمهر ومقاومة السلطات والتعدي على أفراد الأمن بالضرب والسب، بحسب ما أوردت "اليوم السابع". وكانت حركة 6 إبريل قد نظمت، فجر أمس الجمعة، مظاهرة مفاجئة أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالحي الثامن.

ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام حركة 6 إبريل وصورة الشهيد جيكا، ويرددون هتافات تندد بالنظام الحالي، وتدعو للثأر من أجل شهداء 25 يناير، وتصدرت المسيرة لافتات مسيئة للداخلية وقيادات الوزارة. ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام منزل الوزير أسفرت عن وقوع إصابات.