قاضي التحقيق يأمر بحظر النشر بمجزرة بور سعيد الثانية

أصدر المستشار عبدالعزيز شاهين، مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق بأحداث العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد، قراراً بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بشأن التحقيقات التي تجري بهذا الشأن، حفاظاً على سير وسلامة التحقيقات لحين التصرف فيها.

يشار إلى أن مستشار التحقيق وأعضاء هيئة التحقيق القضائية المعاونين له، استهلوا التحقيقات بسؤال المصابين وأهالي المتوفين بتلك الأحداث، للوقوف على كيفية وقوع الأحداث وهوية من تسببوا في إصاباتهم ومعلوماتهم حول أعمال العنف.

وكان المستشار نبيل صليب عوض الله، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، سبق أن أمر بندب رئيس الاستئناف بالمحكمة المستشار عبدالعزيز شاهين كرئيس لهيئة التحقيق القضائية المكلفة بمباشرة أعمال التحقيق والتصرف في الوقائع الخاصة بأحداث العنف في محافظة بورسعيد التي أعقبت جلسة 26 يناير/كانون الأول لمحكمة جنايات بورسعيد في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي.