منع ابنتي اللواء الراحل عمر سليمان من السفر إلى لندن

منعت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم السبت، ابنتي اللواء الراحل عمر سليمان، نائب الرئيس المصري السابق حسني مبارك، من السفر إلى بريطانيا، تنفيذاً لقرار من جهاز الكسب غير المشروع بوضعهما على قوائم الممنوعين من المغادرة.

وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، بحسب ما أوردت "الأهرام"، إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية المتجهة مساء اليوم إلى لندن تقدمت ابنتا عمر سليمان (داليا ورانيا) ووالدتهما للسفر على الطائرة، وبوضع بيانات الابنتين على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسميهما على قوائم الممنوعين من المغادرة، تنفيذاً لقرار من جهاز الكسب غير المشروع لوجود اتهامات بالكسب غير المشروع ضدهما، بينما لا يوجد اسم والدتهما على القوائم، وتم السماح لها بالسفر، إلا أنها رفضت السفر بمفردها، وطلبت إلغاء سفرها، حيث تم إنزال حقائب الثلاث من الطائرة والسماح لهن بالخروج من المطار.