يوميات - مصر تستعرض يهودها

يقظة الصباح بعد أرق الليل في ربيع بيروت الرمادي، والصباح كسل أمام أخبار التلفزيون المستعادة، تسمعها لتطمئن إلى طريقك. وحركة اليوم مثلما كانت بالأمس، ولكن تنزاح الأشياء قليلاً بفعل الزمن وحتمية التغيير، لا بإرادتك أو إرادة غيرك.

تجيب، رداً على سؤال، أنك تعيش يوماً فيوماً، ويقتصر برنامجك على 24 ساعة. تقول ذلك ولا تفعله، لأنك تجتاز في ليلك الطويل أزمنة مديدة، من فتح العرب المسلمين بلاد الشام وقد قبلناهم وقبلونا، إلى محاولة المسلمين البشتون فتح بلاد الشام، لا يقبلوننا ونخشى منهم على ديننا الاسلامي السمح ودنيانا، وعلى أديان مواطنينا الآخرين.

ربيع بيروت الرمادي يحيل الرؤية ضبابية: يوم هادئ كأنما يسبق العاصفة، فلا بشر على الطريق ولا سيارات، يليه يوم صاخب بزحمة بشر وسيارات. لا تدرك للمفاجآت سبباً إلا رمادية ربيع بيروت. هذه المدينة منذ أربعين عاماً تشهد اجتياحات أيديولوجية وعسكرية وبشرية، وكل اجتياح يطرد سابقه، ومعه لبنانيون متواطئون. ولا يكتمل الطرد أبداً، لأن الغزاة يتركون علاماتهم بشراً وطرائق عيش.

هذه المدينة الجاذبة الطاردة، تعيش في ربيعها الرمادي وتتفقد جيرانك القلة الذين رفضوا الرحيل أو تعذَّرَ عليهم، وتشعر بأنك قديم عندما تعجز عن توليد لغة تواصل مع الوافدين الجدد. لن تكون عنصرياً لأنك لن تفقد نفسك، ولكن يداخلك الضجر، بل العجز عن التواصل، كأنك موظف استعلامات في «الفندق الكبير» لجزيرة سياحية تستقبل سفناً وتودعها.

موظف استعلامات رغماً عنه في مدينة رمادية اسمها بيروت.

بعد أرق الليل يقظة الصباح. ولست وحدك ايها القديم المليء بالضجر. في ربيع بيروت رسامون بمعارضهم المشتعلة إبداعاً وتجدداً، ومثلهم أهل مسرح وصنّاع سينما، ومع هؤلاء فنانو عروض غنائية يوزعون الفرح على مدن المنطقة الكئيبة. مدينة رمادية، لكنها ترسل الحيوية الى الجوار وتوقظه. مدينة مسؤولة عن منطقة، وتخفي آلامها برماد الربيع.

نقلاً عن صحيفة الحياة اللندنية".