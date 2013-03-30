"الشورى" ينتقد تدخل هيومان رايتس ووتش في الشأن المصري

أدان الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري، تصريحات منظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن مشروع قانون حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة، ووصفها للمشروع بأنه سيعوق الحق في التجمع السلمي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الدكتور الكومي طالب رئيس قسم الشرق الأوسط، في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، بتعديل موقفه من بعض مواد مشروع القانون، لأن مشروع القانون مازال يناقش في لجان مختصة بمجلس الشوري، ويدور حوله نقاش مجتمعي واسع.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى، المنظمة بأن تقوم بدورها المنوط بها في رفض الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بفلسطين، وخاصة في غزة، وما يحدث من حصار وعقاب جماعي ظالم لأهلها.