إعادة فتح مطار برج العرب الدولي عقب إضراب

أكد رئيس رابطة شركات الطيران المدني بالإسكندرية، مجدى شخلول، نجاح المفاوضات مع المحتجين من أفراد شرطة الموانئ بمطار برج العرب الدولى، وتم إلغاء إعلان الطيارين الخاص بغلق المطار، وإعادة فتح المطار من جديد لاستقبال حركة الطيران من مختلف دول العالم.

وقال رئيس الرابطة إن حركة الطيران بالمطار بدأت تعود إلى طبيعتها خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق الأحد، أصدرت سلطة الطيران المدني بمطار برج العرب إعلاناً بإغلاق المطار أمام حركة الملاحة الجوية لحين إشعار آخر. وجاء هذا الإعلان بعد قيام عدد من العاملين بأمن الموانئ والجوازات بالاعتصام على ممر الإقلاع والهبوط، ما أدى إلى توقف الحركة تماماً وعدم إمكانية إقلاع كل من رحلات شركات الخطوط القطرية والعربية للطيران وناس للطيران، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني إن هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات التي يُغلق فيها مطار دولي مصري نتيجة ضغوط.

وجاء اعتصام أمناء وأفراد الشرطة بمطار برج العرب، الذي يعد ثاني أكبر مطار في مصر من حيث المساحة وحركة الركاب بعد مطار القاهرة الدولي، ضمن الاضرابات التي تسعى إلى تحقيق مطالب مجموعات وقطاعات بعينها.

واضطرت سلطات مطار برج العرب إلى تحويل عدد من الرحلات المقرر هبوطها بالمطار إلى مطارات أخرى داخل الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، يشهد مطار القاهرة الدولي حالة من الترقب بعد تهديد ضباط الجوازات بالإضراب والتوقف عن العمل وذلك اعتراضاً على تجاهل مطالبهم المالية في رسم المغادرة الذي تم إيقافه منذ 2003.

وكان أمناء وأفراد شرطة مطار القاهرة نظموا وقفة احتجاجية الخميس الماضي للمطالبة بنفس المطلب.