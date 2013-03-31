إخلاء سبيل نشطاء الإسكندرية المقبوض عليهم في "جمعة مابنتهددش"

أصدرت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية قراراً بالإفراج عن 14 من النشطاء، الذين تم القبض عليهم في أحداث قسم شرطة الرمل، والتي وقعت في الساعات الأولى من صباح الأمس السبت، وذلك بدون أي ضمانات.

وكانت نيابة شرق الكلية قد انتقلت إلى قسم شرطة برج العرب للتحقيق مع 14 ناشطاً سياسياً، منهم 4 محامين بعد تدخل النائب العام لرفض التحقيق معهم بمقر نيابة الرمل بمنطقة المنشية.

وكان المئات من المتظاهرين قد توافدوا علي مجمع محاكم الإسكندرية للتضامن مع المقبوض عليهم، كما قاموا بالاعتصام أمام مجمع المحاكم بالتزامن مع اعتصام آخر للمحامين داخل غرفة المحامين بمحكمة جنايات الإسكندرية.

