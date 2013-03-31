اشتباكات بين أعضاء من 6 أبريل وباعة جائلين أمام دار القضاء

وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة البيضاء بين العشرات من الباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية مع عدد من أعضاء حركة 6 أبريل، المعتصمين أمام دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو، وقد أصيب 4 من أعضاء الحركة بـ"الخرطوش".

وبحسب "بوابة الأهرام" قام الباعة بإزالة الخيام التي أقامها المتظاهرون أمام دار القضاء، تمهيدا للدخول في اعتصام مفتوح لمنع النائب العام من دخول مكتبه.

وسادت حالة من الكر والفر وتراشق بالحجارة بين الطرفين، في شوارع منطقة وسط المدينة، الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة المرورية وسط غياب أمنى تام.

وقال شهود عيان إن بعض أطراف المشاجرة أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، وأدت الاشتباكات إلى حدوث حالة من الفوضى في شارعي رمسيس و26 يوليو.