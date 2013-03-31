النائبان العامان

هما بالطبع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الأسبق فى شغل هذا المنصب القضائى الرفيع، والمستشار طلعت عبدالله الأحدث فى شغل نفس المنصب.

حينما قامت الثورة اعتبر الأول منهما رمزاً من رموز النظام السابق، وكان هناك شبه إجماع بضرورة تركه لمنصبه حيث تطلع الجميع إلى مستقبل تقوم فيه السلطة القضائية بتبنى مطالب الثورة، لكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، فتوالت البراءات فى مهرجان أطلق عليه «مهرجان البراءة للجميع».

حاولت السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية استلهام المطلب الثورى المتصل بمنصب النائب العام، وتم عرض منصب سفير مصر بدولة الفاتيكان عليه فتمنع بعد موافقات مبدئية. ولأن الرئاسة كانت مصرّة على تنفيذ هذا المطلب الثورى فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً تم بموجبه تحديد مدة شغل المنصب بأربع سنوات غير قابلة للتجديد ويكون ذلك واجب النفاذ على الفور، وتم تعيين السيد المستشار طلعت عبدالله لمدة أربع سنوات إعمالاً لهذا الإعلان الدستورى.

اعترض كثيرون ليس انتصاراً للمستشار الدكتور لكن - كما قالوا - حفاظاً على مبدأ الفصل بين السلطات. ولما حكمت محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار الدكتور إلى منصبه فرحوا، وأكدوا على أن فرحتهم إنما هى لاستقلال القضاء وليست من أجل المستشار عبدالمجيد محمود الذى يرون أن تغييره لا يزال أمراً ضرورياً لكن ليس عن طريق السلطة التنفيذية.

ومعلوم أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة قابل للطعن أمام محكمة النقض، وقالت هيئة قضايا الدولة - وهى الجهة المختصة بتقديم مثل هذا الطعن - إنها ستدرس بعناية الحكم الصادر وحيثياته، كما أعلن المجلس الأعلى للهيئات القضائية أنه سيعقد اجتماعاً خاصاً اليوم الأحد الموافق 31-3-2013 لدراسة الموقف من جميع جوانبه، وعلى المهتمين بهذا الشأن الانتظار لما تسفر عنه الاجتماعات والدراسات.

ومن المفترض أن يكون على رأس المنتظرين لهذه الأمور المستشار طلعت عبدالله نفسه الذى يقول البعض إن قرار تعيينه محصن بنص المادة 236 من الدستور التى تنص على «إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة» ولما كان الدستور قد نال موافقة شعبية، فمن المنطقى أن يعلو صوت الشعب الذى هو مصدر السلطات وبه تمارس جميع السلطات مهامها.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن المطلب الثورى المشار إليه فى صدر هذا المقال هو مطلب شعبى بالضرورة، وجدنا أن المستشار طلعت عبدالله يستند إلى نصٍ فى الدستور الذى هو أبو القوانين، ويستند كذلك إلى مطلب شعبى ثورى، لكن هل هذان الأمران يخصان المستشار طلعت عبدالله بشخصه أم يؤكدان على مبدأ قد يشمل سيادته مع آخرين ويختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالاختيار؟! والأيام القادمة سوف تحمل الإجابة الشافية على هذا السؤال المنطقى

