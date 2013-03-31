تجريد مستشار سابق للرئيس مرسي من جواز سفره الدبلوماسي

سحبت إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي مساء السبت جواز السفر الدبلوماسي من الدكتور سمير مرقص، المساعد السابق لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وذلك لدى عودته من تونس.



وأوضحت مصادر بجوازات المطار أن سحب جواز السفر الدبلوماسي من المساعد السابق للرئيس لشؤون التحول الديمقراطي أمر طبيعي، نظراً لانتفاء الصفة عنه بعد تقدمه باستقالته من رئاسة الجمهورية وإخطار مصلحة الجوازات بذلك وأصبح لا يحق له استعماله.

وقال مرقص إن الاستقالة التي تقدمت بها لمؤسسة الرئاسة من أجل إعفائي من منصبي كمساعد للرئيس، اعتراضاً على الإعلان الدستوري في ذلك الوقت لم يتم قبولها حتي الآن، ولم يصلني رد عليها، وبذلك يصبح من حقي استخدام جواز السفر الدبلوماسي.

وانتقد مرقص بشدة الطريقة التي تم التعامل بها معه في مطار القاهرة أثناء عودته من تونس وطريقة سحب الجواز الدبلوماسي، واعتبر هذا أمرا مهينا للغاية.

يذكر أن مرقص تقدم باستقالته يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي.

