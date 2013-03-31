رئاسة الجمهورية تصدر قراراً بوقف 8 قنوات فضائية

استنكر إعلاميون قرار رئاسة الجمهورية بوقف 8 قنوات فضائية مصرية، وإحالة القائمين عليها للتحقيق أمام محكمة القضاء الإداري، بذريعة مخالفتها للعقد المبرم وعملها كقنوات إخبارية، ومن بين تلك القنوات "سي بي سي" و"دريم 2" و"النهار".

وفيما تناقلت بعض الوسائل الإعلامية المصرية خبر تحويل جمعية حماية المشاهدين 15 قناة تلفزيونية للتحقيق بتهمة ترديد الشائعات والتحريض، أكد الإعلامي وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ البارزين حسين عبدالغني في لقاء له مع قناة "العربية" أن المحطات المذكورة هي محطات دينية، لكنه تحدث في الوقت ذاته عن ترخيص وزارة الاستثمار لـ15 قناة يتبع معظمها لجماعة الإخوان المسلمين.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل تهديداً وتضييقاً على حرية الإعلام ومحاولة من قبل نظام الحكم الجديد، للقضاء على هذا القطاع لتمرير مشروعه دون مراقبة الإعلام حسب قولهم.

ويشار إلى أن الإعلامي الساخر باسم يوسف، يخضع للاستجواب، بعد إصدار النيابة أمراً بضبطه، بتهمة إهانة الرئيس المصري محمد مرسي.

