إسلاميون: الحرس الثوري الإيراني سيأتي لمصر عبر بوابة السياحة

هدد ما يعرف باسم "ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل" بمحاصرة مطار القاهرة عند وصول الوفود السياحية الإيرانية، لمنع خروجهم منه وإجبارهم على العودة إلى طهران بالطائرة التي جاءت بهم.



وبحسب "بوابة الأهرام" قال وليد إسماعيل، منسق ائتلاف المسلمين للدفاع عن "الصحب والآل": استهجنت عدة تيارات إسلامية فتح المجال أمام السياح الإيرانيين، معربين عن مخاوف من دخول "الحرس الثوري الإيراني مصر متسترا بثياب السياح الإيرانيين، ومن ثم يستهدف المعارضين المصريين لطهران".

وأضاف لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا نريد لمصر أن تكرر تجارب الإيرانيين مع العراق وسوريا ولبنان، وما في تلك الدول من مشكلات بسبب تقاربها مع طهران".

