مصدر رئاسي: سنخوض معركة طويلة لتثبيت النائب العام

أكد مصدر رئاسي لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد الإعداد "لدخول معركة قضائية طويلة الأمد لتثبيت المستشار طلعت عبدالله" في منصبه، مشيراً إلى أن مرسي اجتمع أمس بعدد من مستشاريه القانونيين للبحث في مخرج من الأزمة".

وأشار إلى أن "الرئاسة تعوّل على محكمة النقض في قبول الطعن على الحكم القضائي ومن ثم استمرار عبدالله في منصبه". لكنه أشار إلى أنه "في حال رفضت النقض قبول الطعن، فمن الممكن أن يتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بانعدام أثر الحكم القضائي، على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور الجديد الذي حصن آثار الإعلانات الدستورية التي كان الرئيس أصدرها".