ميثاق للحكم والمعارضة

في الديمقراطيات العريقة تنظم العلاقات بين الحكم والمعارضة مدونة سلوك سياسية واخلاقية‏,

يمكن ان تكون مكتوبة وموثقة, ويمكن ان تكون تراكما لخبرات وسوابق تاريخية تحفظها ذاكرة الامة ويعيها الضمير الوطني, ويلتزم بها الجميع باعتبارها تقاليد راسخة.., وفي الديمقراطيات الناشئة بعد طول استبداد, غالبا ما تفتقد هذه العلاقات الي قواعد واضحة تنظم العلاقات بين الحكم والمعارضة, وتضمن تكامل دورهما باعتبارهما جناحي العمل الديمقراطي, علي اساس احترام حق الاغلبية في صياغة القرار والتزامها بحق المعارضة في الاختلاف والتواصل مع كل قوي المجتمع, بحيث يصبح صوتها مسموعا دون قيود تحد من نشاطها العلني والسلمي, كما تضمن هذه التقاليد شروطا ثابته يلتزم بها الجانبان اهمها العلانية والشفافية ونبذ العنف, والامتناع عن العمل السري, وعدم جواز تشكيل مليشيات مسلحة, ورفض الاتهامات المتبادلة بالتخوين والتكفير, والامتناع عن استخدام دور العبادة كمنابر سياسية.



كما تضمن هذه التقاليد تحديدا واضحا لطبيعة التجاوزات السلوكية التي يحسن بالطرفين تجنبها مثل اللدد في الخصومة, والامتناع عن دعاوي الكراهية والتحريض المتبادل, والالتزام المشترك بالسعي الي تعزيز الوفاق الوطني في كل ما يتعلق بالمصالح العليا للبلاد, والحرص علي توحيد المواقف السياسية إزاء قوي الخارج, وكفالة حقوق الرموز الوطنية السياسية والدينية في الاحترام الواجب وتجنب كل صور الاساءة الشخصية لهذه الشخصيات او تحقيرها, دون الاخلال بحق المجتمع في نقد هذه الشخصيات ومراجعة قراراتها ومواقفها ورفض محاولات إضفاء القداسة علي شخوصها.

ومع الاسف لا تزال العلاقات بين الحكم والمعارضة في مصر علي حالها القديم لم يتغير كثيرا بعد ثورة يناير, يحكمها الشكوك وافتقاد الثقة والاتهامات المتبادلة والتجريح الشخصي, نتيجة غياب قواعد واضحة تلزم الطرفين بالعمل علي تكامل دورهما حفاظا علي المسيرة الديمقراطية.., ولهذه الاسباب ربما يفيد التجربة المصرية كثيرا, ان تتوافر هيئة عامة محترمة يتوافق الجميع علي مصداقيتها مثل الازهر الشريف, تدعو كل الفرقاء السياسيين الي انشاء مدونة سلوك تنظم العلاقة بين الحكم والمعارضة في اطار قواعد واضحة تضمن سلامة هذه العلاقات وتكاملها.

نقلاً عن "الأهرام".