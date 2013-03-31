وزير العدل: مرسي أخطأ بإقالة النائب العام السابق من منصبه

قال وزير العدل، المستشار أحمد مكي، إن الرئيس محمد مرسي أخطأ عندما أقصى النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود.

وأضاف وزير العدل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج مصر الجديدة على قناة الحياة 2، أنه وقف مع قرار الرئيس مرسي رغم الخطأ، لأن مرسي "حسن النية"، على حد وصفه.

وصرح مكي بأن الرئيس أخطأ في صحيح القانون، ولم أملك تغيير أو تصحيح الخطأ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، حيث قال: "أنا مش إخوان والانضمام لجماعة الإخوان شرف".

وشرح مكي أن المجتمع الآن مقسم بين مخطئين بـ"حسن النية" مثل الرئيس مرسي ومفسدين يريدون خراب البلد.

وتحولت الحلقة إلى ما يشبه حلبة سباق، عندما رد على الوزير كل من الإعلامي جمال عنايت والمحامي الدولي خالد أبو بكر قائلين إن حسن النية ربما يأتي بكوارث وعليك أن تستقيل من منصبك، فبادرهم الوزير بالرد: "مش هشمتكم ولا هامشي من منصبي".