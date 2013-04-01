أبو الفتوح يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في مصر

شن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، هجوما لاذعاً على جماعة الاخوان المسلمين تصدر وسائل الاعلام المصرية، حيث دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة.



ووجه ابو الفتوح انتقادات شديدة للرئاسة والحكومة المصرية حينما دعا الى إسقاط النظام الحالى بالوسائل الديمقراطية ، مشيرًا إلى أن الخلل فى إدارة الدولة وصل مداه وأن الرئيس مرسى وعشيرته وحزبه غير قادرين على حكم مصر او استكمال أهداف ومبادى الثورة، مؤكدًا على أنه إذا لم يتم ضبط الأداء الرئاسي فلا بد من الانتخابات المبكرة.



وأوضح المرشح الرئاسي السابق خلال ندوة بجامعة بني سويف، أن الانتخابات المبكرة أفضل من نزول الجيش الذي ينادي به الكثير لأن عواقبه كارثية.



ونفى أبو الفتوح الاخواني السابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن الحزب سيدفع بشاب في الأربعينات لخوضها بدلا منه.