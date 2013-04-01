الجماعة الإسلامية تنشر صور بلاغات مقدمة ضد النائب العام السابق

نشرت اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، صور البلاغات المقدمة ضد النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، والتي اتهم فيها باستغلال منصبه في وقائع فساد وتلقي رشاوى. بحسب "صحيفة المصري اليوم".



وقال علي إسماعيل، المستشار القانوني للحزب، إن الحزب تقدّم ببلاغين ضد النائب العام السابق، حملا رقمي 5365 و5366، ذكر الأول أن المستشار القانوني للجماعة الإسلامية تقدم للنائب العام السابق بعدة بلاغات ضد رموز النظام السابق، خاصة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والعقيد عمر عفيفي، في وقائع تعذيب واعتقالات وقتل خارج إطار القانون.



وأضاف «إسماعيل» أن النائب العام السابق «استغل منصبه وقبل هدايا من مؤسسة أخبار اليوم بمبلغ 60 ألف جنيه، قام بردها»، مشيراً إلى أن «هذا الرد لا يعفيه من المسؤولية الجنائية»، مؤكداً أن النائب العام «أحال البلاغ لنيابة الأموال العامة لبدء التحقيق فيه».

