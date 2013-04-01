المكتب الإعلامي لمحمد البرادعي ينفي إصابته بأزمة قلبية

نفى المكتب الإعلامي للدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن البرادعي قد تعرض لأزمة قلبية ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكد المكتب الإعلامي لصحيفة "اليوم السابع" أن البرادعي بصحة جيدة ولا صحة لتعرضه لأزمة قلبية، مؤكدا أنه الآن برفقة أسرته بعد عودته من رحلته الأخيرة إلى الإمارات المتحدة.



وكان البرادعي وصل إلى القاهرة مساء الخميس، بعد زيارة إلى الإمارات استمرت 5 أيام، شارك فيها بمؤتمر "المفكرين والعلماء"، بمشاركة 6 من الحائزين على جائزة "نوبل" العالمية.